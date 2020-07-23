Матвиенко назвала «мышиной возней» попытки США обвинить Россию во вмешательстве

Москва, 23 июля. Россия не вмешивается во внутренние дела других государств и готова выстраивать отношения с США при любом американском лидере. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе итогового брифинга, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы действительно влиятельная страна, но не настолько, чтобы вмешиваться в выборы других стран. Послушайте, но это даже несолидно. Это уже на грани топорных стереотипов. — сказала она. — Наша страна готова сотрудничать, выстраивать взаимовыгодные отношения с любым президентом, которого выберет американский народ».

По ее словам, российско-американские отношения являются серьезнейшим фактором глобальной стабильности и безопасности в мире. Она пояснила, что у России были очень большие надежды на то, что с приходом нового президента США в 2016 году появится шанс улучшить эти отношения.

«Сегодня с сожалением хочу констатировать, что этого не произошло. Русофобские настроения только усиливались и нагнетались, за последние годы были разрушены многие международные институты, договора, которые были фундаментом международной стабильности. — сказала она. — Если кандидат в президенты господин Байден ставит во главу угла своей избирательной комиссии русофобию, то это уход от глобальных проблем собственной страны. Посмотрите, чего стоит эта попытка, эта мышиная возня, обвинить Россию во вмешательстве в выборы президента. Это же как мыльный пузырь лопнуло, все умылись. Но на этом санкции вводились, напомню».

Ранее результаты опроса в США, заказчиком которого выступил канал Fox News, показали, что большинство американцев поддерживают Джо Байдена, будущего кандидата на президентских выборах. Однако за месяц действующий глава Белого дома Дональд Трамп сократил отставание от потенциального конкурента.