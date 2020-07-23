Канделаки назвала главное правило счастливого брака

Москва, 23 июля. Телеведущая Тина Канделаки откровенно рассказала о своей личной жизни. Знаменитость назвала главное правило счастливого брака.

По словам ведущей, укреплению отношений в семье поспособствовало общее дело. Канделаки считает, что эмоциональное, психологическое партнерство является основой отношений.

«У нас был общий бизнес, в котором мы вместе развивались, двигались вперед, боролись, проходили через массу трудностей», — отметила она.

Канделаки добавила, что больше всего ценит в муже то, что с ним всегда есть о чем поговорить. Она призналась, что ее в муже ничто не раздражает. Именно раздражение является сигналом грядущего отчуждения в браке, отметила ведущая.

Канделаки замужем за топ-менеджером госкорпорации «Ростех» Василием Бровко. Пара вместе уже 12 лет, при этом супруг младше ведущей на 12 лет. В 2014 году влюбленные поженились. У Канделаки есть двое детей от первого брака с бизнесменом Андреем Кондрахиным.

Ранее Канделаки рассказала, чем ее покорил молодой супруг. Ведущая отметила, что она довольно независимый человек ― может жить с детьми, мамой и без мужчины. По словам Канделаки, мужчина ей нужен только в том случае, если он ей интересен.