В Центробанке рассказали, кто чаще становится жертвами мошенников

Москва, 23 июля. Мошенники в настоящее время в первую очередь заинтересованы в россиянах в возрасте от 25 до 45 лет, а не в пожилых гражданах. Об этом сообщил первый заместитель руководителя департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

По его словам, средний возраст жертв телефонных или интернетных мошенников — это люди от 30 до 45 лет.

«Прошло «золотое время» злоумышленников, когда они активно окучивали пенсионеров. Да, этот сегмент их тоже интересует, но уже он для них не такой маржинальный», — уточнил эксперт.

Как пишет РИА Новости, он добавил, что молодые россияне, которые интересуют мошенников, привыкли тратить свои средства, «не сильно заботясь о последствиях».

Ранее сотрудники Банка России раскрыли новую схему мошенничества с кредитами. Как рассказал руководитель департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях, новый метод злоумышленников заключается в том, что физлицу выдают кредит, а затем кредитор сразу исчезает на продолжительный срок. В такой ситуации должнику некому выплачивать кредит, поэтому процентная ставка растет, а задолженность быстро увеличивается.

В определенный момент займодавец внезапно возвращается и требует через суд вернуть всю сумму с процентами.

По словам Ляха, решения в пользу черных кредиторов порой выносятся, даже несмотря на запрет таких взысканий. Он отметил, что, к сожалению, многие граждане не в курсе норм, которые защищают их права.