Звезда «Ментовских воин» перевоплотился в леди в «развратных чулках»

Москва, 23 июля. Известный российский актер Александр Устюгов опубликовал в своем Instagram архивный снимок. На фотографии мужчина запечатлен в красном платье и «развратных чулках».

Запомнившийся зрителям по роли Романа Шилова в сериале «Ментовские войны» актер предстал в достаточно необычном для себя амплуа на старом снимке. Вместо формы и погон на нем был образ «леди в красном», включающий в себя парик, красное платье, черные чулки в сеточку и чокер. Это был сценический образ, и Устюгов предложил угадать подписчикам, момент из какого спектакля был запечатлен на камеру.

По словам артиста, данное фото не заинтригует большинство подписчиков, но, возможно, вызовет у кого-то интерес. Устюгов отметил, что снимок был сделан в 2006 году, однако не указал, из какого спектакля был взят яркий женский образ.

Многим фанатам актера фотография пришлась по вкусу. Некоторые подписчики заметили, что дама получилась «красоткой», и узнать актера под слоем грима не выходит. Как сообщает портал Dni24.com, некоторые также с юмором поинтересовались, как долго актеру пришлось ходить на каблуках, чтобы вжиться в роль. Также спрашивали, сколько времени занимало наложение макияжа и какое все-таки было название спектакля, для которого Устюгову пришлось настолько преобразиться.

Однако на данный момент внимание общественности привлекает все-таки не звезда сериала «Ментовские войны», а продолжающийся скандал вокруг актера Павла Прилучного и его новой возлюбленной Мирославы Карпович. Ранее психолог рассказала, когда Карпович «снимет маску» идеальной женщины.