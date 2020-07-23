Телеканал «Россия РТР» в Латвии приговорят, а «Дождь» — просто не нужен

Крупнейший в Латвии оператор кабельных сетей Baltcom проинформировал своих клиентов, что с августа исключит российский телеканал «Дождь» из пакета предлагаемых зрителям каналов.

Чем же провинился оппозиционный российским властям телеканал в Латвии, где его должны были бы холить и лелеять? Ответ, впрочем, никак не связан ни с политикой, ни с последними скандалами о сексуальных домогательствах отдельных телеведущих канала к своим коллегам. Все объясняется просто — рейтинг «Дождя» продолжает падать, латвийскому зрителю он неинтересен. Вместо него появится киношный канал, по которому будут демонстрировать американские и европейские фильмы.

Так что решение Baltcom продиктовано чисто коммерческим подходом. Тем более что русскоязычные каналы придется так или иначе сокращать до 20% вещания в сетке, увеличивая количество иноязычных телеканалов. А вот это уже связано с политикой Латвии, где вступил в силу закон об электронных СМИ, принятый с подачи президента ЛР Эгилса Левитса.

Согласно ему с июня 2021 года операторы кабельных сетей будут обязаны перевести 80% содержания своих пакетов на языки Евросоюза и, конечно, госязык, несмотря на нехватку интересных массовому зрителю местных программ. Поэтому участь непопулярного у зрителей «Дождя» оптимистического решения и не предполагала.

Но вот очень популярный телеканал «Россия РТР», причем не только среди русскоязычных зрителей, ждет очередной (его вещание в Латвии уже временно прекращали) политический приговор. Национальный совет ЛР по электронным СМИ начал процедуру ограничения в отношении «России РТР», обнаружив в одной из передач «60 минут», посвященной событиям на Украине, «разжигание розни».