Захватчик заложника в Полтаве обезврежен

Киев, 23 июля. Операция по обезвреживанию злоумышленника, который захватил заложника в Полтаве, завершилась. Об этом сообщил украинский телеканал «Наш» со ссылкой на источники в МВД.

Официально данную информацию пока не подтвердили. Подробности операции не поступали.

Ранее житель Полтавы Роман Скрипник захватил в заложники полицейского на улице Остапа Вишни и угрожал взорвать гранату. Как уточнили в МВД, инцидент произошел, когда правоохранители проводили операцию по задержанию злоумышленника, которого подозревали в угоне. Отмечается, что Скрипник ранее уже был судим.

Чтобы минимизировать угрозу для жителей Полтавы, преступнику предоставили автомобиль. За руль машины злоумышленник посадил заложника. Также сообщалось, что Скрипник потребовал не отправлять его снова в тюрьму.