Мишустин озвучил меры для развития внутреннего туризма

Москва, 23 июля. Развитие внутреннего туризма в России требует улучшения инфраструктуры, а не искусственного закрытия границ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в интервью телеканалу «Россия-24».

Отвечая на соответствующий вопрос, глава Кабмина РФ усомнился в целесообразности сдерживания открытия границ для поддержки отечественной туристической отрасли.

«Лучше создать условия для отдыха в своей стране, чем закрывать искусственно границы. Необходимы соответствующие инвестиции в инфраструктуру, в дороги, в коммуникации, для того чтобы газ, вода, все необходимое было для комфортного отдыха», — пояснил Мишустин.

По его словам, для развития сферы туризма в России необходимы частные инвестиции и недорогие билеты для поездок в регионах.

«На сегодняшний день мы думаем серьезно о том, как сделать доступными билеты на авиатранспорт, на железные дороги, по которым, соответственно, можно добраться до этих мест проживания», — добавил председатель правительства.

Он также выразил надежду, что благодаря этим мерам у россиян появится выбор, где отдыхать, а туристические места в РФ станут конкурировать с зарубежными поездками.