Путин поручил обеспечить рост доходов россиян не ниже инфляции

Москва, 23 июля. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже уровня инфляции. Соответствующий указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции» установлено в качестве целевого показателя в рамках национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», — говорится в указе.

Кроме того, президент РФ поставил задачу к 2030 году обеспечить темп роста ВВП страны выше среднемирового уровня, а также увеличить инвестиции в основной капитал и экспорт несырьевых товаров на 70% по сравнению с 2020 годом.

Согласно указу, к 2030 году число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства людей, в том числе самозанятых, должно быть не ниже 25 млн человек.

Ранее Путин сообщил, что власти рассчитывают сохранить инфляцию на уровне 4%. После принятия поправок необходимость индексации пенсий, а также обеспечение МРОТ не ниже прожиточного минимума закрепили в Конституции РФ. Изменения основного закона поддержали большинство россиян на голосовании, прошедшем 1 июля.

Первый этап повышения пенсий россиян состоится 1 августа. В предстоящем месяце пенсии будут повышены для работающих пенсионеров, а также граждан, которые получают накопительную пенсию или являются участниками программы софинансирования.