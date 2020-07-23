Врач рассказала, что делать при появлении аллергии после укуса насекомых

Москва, 23 июля. Главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева рассказала о первых действиях, если после укуса насекомых появилась аллергическая реакция.

Врач отметила, что при укусе насекомых нужно пользоваться специальными средствами, которые продаются в аптеках. По ее словам, они не только снимут зуд, но и предотвратят заражения.

«При множественных укусах следует обратиться к врачу, поскольку они могут вызвать острую реакцию организма», — сказала Одинаева.

Особую опасность, по словам медика, представляют клещи, которые являются переносчиками инфекционных заболеваний. При укусах клещей нужно срочно обратить за медицинской помощью, пишет РИАМО.

Одинаева также призвала ограничить пребывание в саду, поскольку именно там зачастую обитают пчелы и осы, от укусов которых кожа быстро краснеет и появляется опухоль. У ребенка может появиться головная боль и тошнота, подняться температура, но самое опасное — может возникнуть анафилактический шок.

Специалист добавила, что перед прогулкой в парке или лесу следует надеть светлую одежду, так как на ней лучше видны насекомые, а также воспользоваться средствами, которые отпугивают насекомых, пишет «Вечерняя Москва».