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Врач рассказала, что делать при появлении аллергии после укуса насекомых

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Врач рассказала, что делать при появлении аллергии после укуса насекомых

Москва, 23 июля. Главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева рассказала о первых действиях, если после укуса насекомых появилась аллергическая реакция.

Врач отметила, что при укусе насекомых нужно пользоваться специальными средствами, которые продаются в аптеках. По ее словам, они не только снимут зуд, но и предотвратят заражения.

«При множественных укусах следует обратиться к врачу, поскольку они могут вызвать острую реакцию организма», — сказала Одинаева.

Особую опасность, по словам медика, представляют клещи, которые являются переносчиками инфекционных заболеваний. При укусах клещей нужно срочно обратить за медицинской помощью, пишет РИАМО.

Врач рассказала, что делать при появлении аллергии после укуса насекомых

Одинаева также призвала ограничить пребывание в саду, поскольку именно там зачастую обитают пчелы и осы, от укусов которых кожа быстро краснеет и появляется опухоль. У ребенка может появиться головная боль и тошнота, подняться температура, но самое опасное — может возникнуть анафилактический шок.

Специалист добавила, что перед прогулкой в парке или лесу следует надеть светлую одежду, так как на ней лучше видны насекомые, а также воспользоваться средствами, которые отпугивают насекомых, пишет «Вечерняя Москва». 

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Источник: Министерство здравоохранения Московской области
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