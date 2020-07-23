Миколог Вишневский назвал самые грибные места в Москве и Московской области

Член Союза грибников, миколог Михаил Вишневский рассказал Федеральному агентству новостей о самых грибных районах Москвы и Московской областей.

Вишневский рассказал, что вокруг московских лесопарков большая концентрация грибов. И несколько раз в сезон можно позволить себе пособирать съедобные грибы даже в черте города.

«Даже если это подосиновики и подберезовики, желательно их разрезать на не слишком крупные части и отварить. Потому, что при отваривании большая часть городских загрязнителей пропадает. Если такой методикой пользоваться, то и в черте города с небольшой периодичностью можно собирать», — пояснил Вишневский.

Если говорить о Московской области, то традиционно самыми грибными направлениями считаются юг (Серпухов) и запад (район Звенигорода). Это самые крупные места — там всегда больше всего белых грибов.

«Но в целом грибы нормально растут по всей Московской области. <…> Если говорить о нынешней ситуации, то надо прямо сейчас бежать в леса — идет мощная волна белых грибов. Настолько сильная, что подобной не было лет 15-20. И за час реально можно набрать несколько сотен. Волна только-только пошла и будет еще несколько недель», — добавил Вишневский.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развеял мифы о пользе лесных грибов. По его словам, их польза сильно переоценена, и вместе с ними в организм могут попадать различные вредные вещества. Он обратил внимание, что грибы не обладают уникальной пользой и в плане содержания витаминов. Как и в любых овощах, витамины в них есть, но они погибают в процессе термической обработки, а сырыми грибы не едят.