Шоумен Солнцев показал архивные фото Киркорова, Пугачевой и Галкина в 1976 году

Москва, 23 июля. Шоумен и бывший участник ТНТ-реалити «Дом-2» Рустам Солнцев опубликовал коллаж с фотографиями певицы Аллы Пугачевой, поп-короля Филиппа Киркорова и юмориста Максима Галкина. Архивные снимки показывают, как артисты выглядели в 1976 году.

«Турецкий сериал», — сыронизировал Солнцев.

Алле Борисовне на фото уже 27 лет, когда Киркорову всего 9, а Галкин только-только появился на свет. Юмористический пост, напомнивший всем о большой разнице в возрасте между Пугачевой и ее пассиями порадовал многих подписчиков Солнцева.

«Как долго я тебя ждала», — шутит фолловер. «Эх, Аллочка обольстительница мужских сердец», — подхватил другой. «Так что одинокие девушки, не отчаивайтесь. Возможно, что ваш возлюбленный еще не родился. Ждите», — добавил третий. «И что не так с этими женщинами-мамами-бабушками? Зачем им эти сыновья-внуки-мальчики в постели?» — задается вопросом подписчик Солнцева.

Действительно, практически все мужчины Аллы Борисовны были значительно моложе ее. Именно она разглядела талант в молодом Киркорове и помогла ему прорубить дорогу в большой шоу-бизнес. Сам артист после расставания с Пугачевой признавался, что другой такой женщины ему уже не найти. На смену поп-королю пришел молодой и артистичный протеже сатирика Михаила Задорнова Максим Галкин.

Пара зарегистрировала отношения в 2011 году, а сам роман, по признанию самих артистов, начался еще в 2001-м. В браке пара произвела на свет двоих детей — Лизу и Гарри Галкиных. Малышей для звездных влюбленных родила суррогатная мать. Сейчас наследникам примадонны и пародиста по семь лет, они проявляют недюжинные таланты.