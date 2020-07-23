Миколог Калинина назвала самые грибные места в Санкт-Петербурге и Ленобласти

Член Санкт-Петербургского микологического общества Мила Калинина рассказала Федеральному агентству новостей о самых грибных районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По словам Калининой, в Ленинградской области традиционно самым грибным считается Выборгский район, а в Санкт-Петербурге — Курортный район. Однако она обратила внимание, что в любом районе можно найти грибные места.

«Каждый уважающий себя грибник свои места держит в секрете. Самый главный совет — не брать незнакомые грибы и быть точно уверенным в том, что именно собрал. Если знаний не хватает — нужно спросить у опытных грибников, внимательно почитать определители, ну или сфотографировав находку, обратиться в соцсети», — пояснила Калинина.

Кроме того, она добавила, что в нашем регионе можно спокойно собирать грибы с трубчатым гименофором (когда под шляпкой трубочки, а не пластинки), так как среди них нет ядовитых. Правда, есть неприятное очень горькое исключение — желчный гриб, который похож на подберезовик или даже белый, но его очень легко определить по розоватому трубчатому слою, или еще проще — легонько попробовать на вкус.

«Горчит он ужасно. Поэтому возможность ошибки минимальна. И все же стоит напомнить, что грибы не стоит есть сырыми», — заключила Калинина.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развеял мифы о пользе лесных грибов. По его словам, их польза сильно переоценена, и вместе с ними в организм могут попадать различные вредные вещества. Он обратил внимание, что грибы не обладают уникальной пользой и в плане содержания витаминов. Как и в любых овощах, витамины в них есть, но они погибают в процессе термической обработки, а сырыми грибы не едят.