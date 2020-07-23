Названы 10 дел, которые необходимо сделать на огороде в июле

Москва, 23 июля. Июль — один из самых «ударных» месяцев для дачников, любителей работать на придомовых участках. Специалисты решили напомнить, какие 10 дел надо сделать на огороде. В противном случае есть риск лишиться урожая.

Второй месяц лета выдается иногда самым жарким, поэтому необходимо установить режим и поливать растения.

В период активного цветения и завязывания перцев, помидоров и огурцов специалисты рекомендуют подкормить огородные культуры. Для этого подойдут калийные и фосфорные удобрения.

Стоит помнить, что картофелю угрожают личинки колорадского жука, поэтому необходимо провести обработку насаждений. Кроме того, рекомендовано обратить внимание на капусту, томаты и огурцы, на которых могут завестись гусеницы и тля.

В июле рекомендовано срезать петрушку, укроп и щавель. В противном случае они начнут желтеть и засохнут. Пряности лучше собрать и посушить, замораживать их специалисты не советуют.

Рекомендуют огородникам высевать зелень, огурцы, даже картофель с ранним сроком созревания. Тогда можно будет наслаждаться своими свежими овощами даже осенью.

Следующим стал совет натянуть затеняющую сетку над посаженными перцами, огурцами и помидорами, чтобы минимизировать солнечные ожоги растений.

Кроме того, специалисты рекомендуют проредить грядки, подвязать огурцы и помидоры, собрать первый урожай лука и чеснока, взамен засеять грядки зелеными удобрениями — сидератами.

Кроме того, в июле необходимо убирать боковые побеги на огурцах и томатах. Иначе кусты сильно разрастутся, а урожая будет мало.

Напомним, что ранее эксперт перечислила пять ошибок, которые совершают дачники во время жары.