Мишустин успокоил россиян по поводу средств на национальные цели

Москва, 23 июля. В России достаточно средств, чтобы обеспечить стратегические национальные цели и нацпроекты. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Здесь волноваться не надо, есть достаточные средства, чтобы обеспечить все те стратегические национальные цели, которые, как вы знаете, совсем недавно были указом президента до 2030 года обозначены, и национальные проекты, которыми мы занимаемся», — сказал глава кабмина в интервью каналу «Россия-24».

Мишустин отметил, что меры, принятые в связи с пандемией, были очень четкими и дали результат. По словам премьер-министра, была оказана поддержка людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, в общенациональном плане были поддержаны российские компании.

Ранее Мишустин назвал объем Фонда национального благосостояния к концу года. По его словам, российская экономика сохраняет стабильность, несмотря на пандемию.