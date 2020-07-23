Матвиенко посоветовала Дегтяреву вести диалог с жителями

Москва, 23 июля. Жители Хабаровского края ждут деятельного губернатора, который закатает рукава и будет решать проблемы региона. Такое мнение высказала журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Думаю, что жители Хабаровского края ждут не компромиссную фигуру, а деятельного губернатора, который, закатав рукава, будет решать проблемы региона. Это важный субъект России, обладающий огромным научным, производственным и человеческим капиталом», — сказала она в ходе пресс-конференции.

По словам Матвиенко, у Михаила Дегтярева, назначенного врио губернатора, есть шанс решить проблемы Хабаровского края через диалог с жителями. Она посоветовала ему выслушать их вопросы.

«Нужно уметь слышать тех кто, тебе нравится, и нет. Мы же в Совете Федерации будем оказывать помощь и поддержку в дальнейшем развитии Хабаровского края. — добавила она. — Сейчас все зависит от желания Михаила Владимировича. У него есть год, чтобы доказать свою дееспособность и заслужить доверие хабаровчан».

Напомним, в понедельник, 20 июля, президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему возглавить регион, и депутат согласился. Он занял место Сергея Фургала, который был отправлен президентом в отставку в тот же день в связи с утратой доверия.