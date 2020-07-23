Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет в августе

Москва, 23 июля. Август станет удачным месяцем для представителей знаков Овна, Девы, Скорпиона и Водолея. Как уточнили специалисты, Овны в последний месяц лета смогут воплотить в жизнь свои самые смелые идеи, так как фортуна будет на их стороне.

Как пишет slovofraza.com, астрологи добавили, что последний месяц лета принесет представителям этого знака крепкое здоровье и успех в будущих начинаниях. Кроме того, повезет в этом месяце людям, рожденные под знаком Девы.

Напомним, некоторые астрологи верят, что существует 13 знаков зодиака, одним из которых является расположенный между Стрельцом и Скорпионом Змееносец. Астролог Сергей Седашев рассказал, почему многие выделяют его, и может ли он повлиять на людей. По сего словам, фактически Змееносец является не более чем мифом, человеческой фантазией, появившейся в связи с тем, что некоторые путают знаки зодиака с созвездиями.

Седашев отметил, что не смог найти о Змееносце никаких серьезных публикаций как о тринадцатом зодиакальном созвездии, и советовал не воспринимать его всерьез, а продолжать ориентироваться на традиционные 12 знаков.

Эксперт также подчеркнул, что учитывать Змееносца при составлении гороскопов точно не стоит. Не нужно и считать, что существующие гороскопы необходимо менять из-за него.

Ранее астрологи рассказали, как склонить мужчину к браку. Они пояснили, что в гороскопе каждого человека присутствуют Луна и Венера, и можно «приручить» эти светила у желаемого спутника и, таким образом, побудить его узаконить отношения.