Российских выпускников без опыта работы готовы трудоустроить почти 65% компаний

Москва, 23 июля. Молодых специалистов готовы принять на работу 64% российских работодателей. Специалисты выясняли, готовы ли компании предоставить рабочие места выпускникам, которые пока не имеют опыта. Исследование проводилось сервисом SuperJob.

В опросе приняли участие 700 представителей кадровых служб из всех регионов РФ. Оказалось, что 64% работодателей готовы взять на работу вчерашних выпускников без опыта работы. 28% предприятий отказывают молодым специалистам в трудоустройстве.

15% компаний, готовых принять выпускников без опыта, чаще всего устраивают молодых специалистов на вакансии ассистента или помощника. Должность менеджера по продажам или по работе с клиентами предлагают в 14% компаний.

12% работодателей берут выпускников в стажеры или на должность продавца. Выпускников российских вузов трудоустраивают на позиции бухгалтера или логиста по 3% компаний. По 2% работодателей берут недавних студентов на позиции преподавателей, фармацевтов, врачей и медсестер.

Среди других позиций для специалистов без опыта кадровики указывали должности агронома, ветеринара, повара, менеджера по подбору персонала и дизайнера — 22% компаний.