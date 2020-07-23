Мишустин оценил вероятность второй волны коронавируса в России

Москва, 23 июля. Глава российского правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что специалисты пока не видят оснований для возникновения второй волны пандемии коронавируса.

«Пока таких предпосылок не наблюдают наши специалисты и ученые», — прокомментировал премьер.

Мишустин подчеркнул, что соблюдение рекомендаций медиков и Роспотребнадзора позволяет надеяться, что повторной волны не будет.

Он добавил, что в России сейчас наблюдается тенденция снижения числа заразившихся коронавирусом.

Напомним, что недавно выписали первую группу добровольцев, на которых тестировали вакцину против коронавируса. Руководитель Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов подчеркивал, что разработанный препарат сможет обеспечить на два года иммунитет к вирусу, согласно расчетам специалистов.