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Мишустин оценил вероятность второй волны коронавируса в России

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Мишустин оценил вероятность второй волны коронавируса в России

Москва, 23 июля. Глава российского правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что специалисты пока не видят оснований для возникновения второй волны пандемии коронавируса.

«Пока таких предпосылок не наблюдают наши специалисты и ученые», — прокомментировал премьер.

Мишустин подчеркнул, что соблюдение рекомендаций медиков и Роспотребнадзора позволяет надеяться, что повторной волны не будет.

Он добавил, что в России сейчас наблюдается тенденция снижения числа заразившихся коронавирусом.  

Напомним, что недавно выписали первую группу добровольцев, на которых тестировали вакцину против коронавируса. Руководитель Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов подчеркивал, что разработанный препарат сможет обеспечить на два года иммунитет к вирусу, согласно расчетам специалистов.

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Источник: «Россия 24»
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