Роза Сябитова поделилась эксклюзивными фото со свадьбы дочери

Москва, 23 июля. Известная российская телесваха Роза Сябитова поделилась с подписчиками официальной странички в социальной сети Instagram не вошедшими в журналы эксклюзивными фото со второй свадьбы своей дочери Ксении. Звезда телешоу «Давай поженимся!» также рассказала, как велась подготовка к необычной церемонии на природе.

«Да, коронавирус заставил практически каждого жителя Земли поменять привычный уклад жизни и планы на ближайшее будущее. Отменены все массовые мероприятия, поездки и свадьбы. Многие молодожены, которые планировали свадьбы в этом году отменили их, но мои дети решили этого не делать. И я ими горжусь, потому что для них важнее их чувство друг к другу, а не количество гостей или цена подарков на свадьбе», — пишет Сябитова.

Телесваха убеждена, что из любой, даже самой сложной ситуации есть выход. Так вышло и с церемонией бракосочетания ее дочери Ксении. Если нельзя собираться в закрытых помещениях, то можно попробовать устроить праздник на природе, считает Сябитова.

«Для этого подходит, например, ваш дачный участок, такой, как у меня. Главное — пригласить правильных партнеров, профессионалов своего дела: свадебного декоратора (event дизайнера), флориста и найти хороший ресторан», — говорит телезвезда.

Поклонники поддержали Сябитову и похвалили за то, что она все так красиво устроила для дочери. По их мнению, звезда правильно подошла к проблеме, и теперь самое главное — это чтобы новый брак для Ксении был уже навсегда. Фолловеры пожелали молодоженам счастья и много детей.