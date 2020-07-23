Путешествующий через всю Россию американец развенчал мифы о дураках и дорогах

Большинство западных стереотипов о России — не более чем миф, а качеству дорог в российской провинции могут позавидовать даже некоторые американские штаты.

Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал бывший американский полицейский из Флориды Джон Марк Дуган, путешествующий по России на своем автомобиле.

«Я правда был впечатлен дорогами в России, — признается Дуган. — Наверное, и вы удивитесь, если я скажу, что качество ремонта дорог и шоссе в России в самом деле лучше, чем во многих местах в США, и скорость ремонтных работ также выше. Например, в Оренбургской области я встретил, наверное, самую гладкую и ровную дорогу в своей жизни».

Иногда дороги настолько идеальные, что для него это даже скучно, говорит Джон.

«Я лично предпочитаю дороги вообще без покрытия и специально ищу именно их», — добавляет он.

Дуган переехал в Россию из США в 2016 году и с тех пор много путешествует: он объехал уже около 90 городов. 7 июля Джон отправился на автомобиле в очередное путешествие по нашей стране и уже доехал до Байкала. На своем пути американец посетил Липецк, Воронеж, Саратов, Самару, Оренбург, Магнитогорск, Барнаул, Новосибирск, Красноярск, Иркутск.

В каждом городе Джон обязательно посещает мемориал героям, павшим в Великой Отечественной войне, и отдает дань их памяти.

Самая восточная точка его пути — остров Сахалин, после чего бывший американский коп вернется обратно в Москву. А затем он поедет на юг — в Дагестан, Чечню, Краснодарский край и Крым.

«Другая вещь, которая меня удивила на Алтае, — это коровы и лошади, которые могут спокойно стоять прямо посреди дороги, — продолжает Джон. — В США я никогда такого не видел. Я как-то ехал ночью по дороге и чуть не врезался в стадо коров, которое просто стояло на дороге. Меня спасли только мощные фары и хорошие тормоза моего внедорожника».

Впрочем, если сравнить плохие дороги в России и США, то разбитые трассы российской глубинки значительно хуже плохих дорог в Штатах, признал американец.

Другой распространенный миф о России — как о самой пьющей стране. По собственным наблюдениям Дугана, ситуация с потреблением алкоголя в нашей стране далеко не так однозначна, как и в США.

«Есть места, где много пьют, а в некоторых местах алкоголь практически не употребляют, — отметил Дуган. — Если обобщать, то в больших городах потребление спиртных напитков меньше. Но точно такая же картина и в США».

По словам Джона, в таких штатах, как Мэн, Миннесота или Северная Дакота, население пьет очень сильно — там уровень алкоголизма вполне можно сравнить с ситуацией в «пьющих» российских регионах.

«Отличие от России от США в этом смысле состоит, скорее всего, в том, что здесь употребление крепкого спиртного стало частью национальной культуры, — считает собеседник ФАН. — Пьянство здесь совсем не является какой-то запретной темой, табу, как в Соединенных Штатах».

Еще один популярный на Западе миф — о голодающем российском населении — тоже не более чем выдумка, говорит американец.

«Я не видел, чтобы люди в регионах голодали или недоедали, — делится своим впечатлением Джон. — Понятно, я не могу утверждать, что так везде, и, наверное, какие-то люди действительно живут бедно, но я лично этого нигде не видел».

Как отмечает Дуган, в своем путешествии он встречал образованных и очень добрых людей даже в самых отдаленных уголках России, например на Алтае. Особенно его поразил простой водитель «Буханки», который за шесть лет по учебникам самостоятельно выучил английский язык и прекрасно на нем говорил.

«По России можно путешествовать даже без особого знания русского языка, — уверен Джон. — Русские легко понимают, что именно нужно. Например, если я хочу пообедать в кафе или ресторане, я могу сделать заказ на английском, и меня поймут. То же самое и на заправке: я заказываю полный бак дизеля, и все прекрасно понимают».

Русские хорошо знают свою работу, и принять заказ на английском для них не проблема, отмечает собеседник ФАН. В крайнем случае, говорит он, всегда можно воспользоваться переводчиком в смартфоне.

Другие традиционные «страшилки» о России также не имеют ничего общего с действительностью. Более того, наша страна — идеальное место для путешествий на автомобиле, подчеркивает бывший заместитель шерифа из Флориды.

«Конечно, я не видел по дороге никаких лагерей ГУЛАГа, которыми часто пугает западная пресса, это вранье, — смеется Джон. — В принципе, любой иностранец может совершить автомобильное путешествие через всю Россию».

Половину всей поездки на остановках Дуган спит в обычной палатке.

«Я останавливаюсь на пустынной дороге, ставлю свою палатку прямо посреди поля и ложусь спать, — рассказывает он. — Никто меня не беспокоит, никто не задает никаких вопросов, никто не пытается меня прогнать. И это просто фантастика!»

Россия — одна из самых красивых, безопасных и свободных стран в мире, в которой живут прекрасные и добрые люди, убежден американец. Свои путевые заметки и впечатления от России Джон публикует в видеоблоге на YouТube.

«Я всем очень рекомендую путешествовать по России на автомобиле, — призывает Дуган. — У вас совершенно восхитительная страна, в ней столько всего можно увидеть!»

Бывший полицейский был вынужден переехать в Россию в 2016 году после того, как в США его начало преследовать ФБР. Дуган узнал и опубликовал информацию о связях шерифа округа Палм-Бич с миллионером-педофилом Джеффри Эпштейном и других многочисленных преступлениях сотрудников полиции и ФБР.

Также от одного из своих информаторов из штаба Демпартии США Дуган получил копию электронной переписки, компрометирующей кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, главу ее избирательного штаба Джона Подесту и других американских политиков-демократов.