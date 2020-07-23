Ученые рассказали, что нужно есть для быстрого роста бороды

Москва, 23 июля. Специалисты рассказали, какие продукты могут помочь мужчинам отрастить густую и красивую бороду. Оказывается, этот процесс зависит от уровня тестостерона и гормона DHT (эти два андрогена регулируют рост волосяного покрова по мужскому типу), а усилить их выработку помогает определенная пища.

Так, эксперты советуют включить в рацион яйца, богатые биотином. Это полезное вещество способствует росту плотных волосков на лицевой зоне у мужчин. Отличным природным источником бора является изюм, микроэлементы в его составе сказываются на скорости роста волос и их крепости.

Кожное сало — это натуральные масла, которые улучшают и смягчают кожу, а также влияют на качество бороды. Способствует выработке маслянистых выделений из пор витамин С, содержащийся в апельсиновом соке. Также медики советуют ввести в рацион рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами. Они помогают выработке в организме белка, необходимого для роста густых волос на лице. Полезное вещество содержится в сардинах, лососе, тунце и скумбрии.

Помимо этого, рекомендуется употреблять бразильские орехи, в состав которых входит селен. Этот минерал тоже способствует ускоренному росту бороды.

Ранее специалисты рассказывали о продукте с грядки, который помогает в похудении за счет высокого содержания белка. Оказывается, зеленый горошек, который растет практически на каждом огороде, обладает низкой калорийностью, но отличной питательностью. Именно поэтому диетологи часто включают это продукт в питание для похудения, если нет никаких противопоказаний. Также в процессе сброса лишнего веса помогает, как ни странно, жевательная резинка. Увлекшись процессом жевания, люди реже склонны к перекусам и перееданию. Кроме того, жевание отлично помогает от стресса и тревожности.

