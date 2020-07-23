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Бабурин рассказал, чем грозит Америке проигрыш Трампа

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Бабурин рассказал, чем грозит Америке проигрыш Трампа

Вашингтон, 23 июля. Победа президента Дональда Трампа будет выгодна Америке, считает бывший депутат Госдумы, глава политической партии Российский общенародный союз Сергей Бабурин. В противном случае, Штаты потеряют былую мощь.

По мнению политика, бунты афроамериканцев — дело очень серьезное. Если Трамп не пройдет на второй срок, то бунтовщики «покончат» с этим государством.

«Если этого не случится, афроамериканцы покончат с Соединенными Штатами Америки, и США больше не будут представлять угрозу миру», — выразил мнение Бабурин в интервью Медиагруппе «Патриот».

Партийный лидер допустил, что вслед за США незавидная участь ждет и другие государства, ведь ядерное оружие может попасть в руки бунтовщиков.

Что касается самого Трампа, то Бабурин подчеркивает, что другом для РФ его нельзя назвать, но для Америки является патриотом.

«Да, Трамп — не друг России, но он — искренний патриот своей страны. А мой давний друг и соратник Жан-Мари Ле Пен проповедует правильный принцип: «Националисты всех стран, объединяйтесь!» — прокомментировал Бабурин.

Напомним, что сейчас в США развернулась активная борьба за президентское кресло. Политолог и эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко подчеркнул, что в ходе предвыборной кампании в ход идут даже информационные фейки, наносящие урон репутации действующего американского президента.

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