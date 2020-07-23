Манойло: Заявление о невозможности договориться с РФ говорит о бессилии истеблишмента США

Москва, 23 июля. Достичь прогресса в отношениях Вашингтона и Москвы «почти невозможно» из-за российской внешней политики, считает заместитель госсекретаря США Стивен Биган. Это заявление прокомментировал доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

«Последние шаги, которые мы предприняли в отношении России, – это просто часть наших ответных мер против давней модели поведения, которая делает практически невозможным для нас достижение прогресса в отношениях с русскими», – заявил Биган.

По мнению Манойло, подобные высказывания Бигана свидетельствуют не об «агрессивности» России или ее «неспособности к диалогу», а о собственном бессилии американского истеблишмента, передает радио Sputnik.

«Это не Россия не хочет договариваться с Соединенными Штатами. Это нынешний государственный секретарь и возглавляемый им Госдеп не могут найти подходы к России. То есть они делают хорошую мину при плохой игре», – считает эксперт.

Манойло считает, что Госсекретарь США Майк Помпео не собирался договариваться с Россией, потому что она выгодна ему лишь в качестве противника, с которым «невозможно договорится». Он уверен, что подобная риторика является частью внутриполитической конъюнктурной игры.