Москва, 23 июля. В осеннюю сессию Госдумы в палату внесут второй пакет мер по изменению трудового законодательства. Об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Нами принято решение начать подготовку второго пакета мер по изменению трудового законодательства, чтобы привести Трудовой кодекс РФ в соответствие с требованиями времени. Думаю, что осенью мы его внесем», — сказал он в ходе пресс-конференции.

По словам депутата, необходимо «осовременивать законодательство о занятости, а также развивать дистанционную работу в России». Он также уточнил, что сегодня лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых, потерявшие доход, не могут встать на учет в службу занятости, пока не закроют свой бизнес.

«А зачем вообще существует это требование? Чтобы потом человек заново регистрировался? Надо внести изменения, чтобы люди, потерявшие доход, могли получить помощь, — сказал Исаев, — правильно также разработать закон о статусе самозанятого с уточнением его прав. Это нужно, чтобы развести самозанятых с дистанционными работниками, которых переводят в самозанятые с целью уклонения от налогов».

Напомним, 21 июля Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс. Законопроект содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха сотрудников (в частности, «право быть офлайн»). Кроме того, он регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия сотрудника и работодателя.