Бастрыкин развеял сомнения в причастности Фургала к убийствам

Москва, 23 июля. Следователи не сомневаются в причастности экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала к гибели бизнесменов. Об этом заявил руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По его словам, сотрудники ведомства собрали веские доказательства вины Фургала в убийствах.

«У нас нет сомнений относительно причастности Фургала к этим преступлениям, но в любом случае последнее слово будет за судом», — отметил Бастрыкин.

При этом он добавил, что недовольство жителей Хабаровского края в связи с задержанием бывшего губернатора можно понять, однако уголовное дело никак не связано с его деятельностью на посту главы региона.

«Для следствия очевидно, что решения о совершении вменяемых преступлений принимались на фоне продвижения Фургалом и его соучастниками собственных коммерческих интересов. Отмечу, что подобные преступления расследуются, как правило, достаточно долго», — пояснил председатель СК.

Напомним, Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Бывший губернатор подозревается в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годы. Вину Фургала подтверждают показания обвиняемых, свидетелей и потерпевших.