Названо главное требование преступника, захватившего в заложники полицейского в Полтаве

Киев, 23 июля. Установлена личность злоумышленника, захватившего в заложники в Полтаве. Им оказался судимый местный житель Роман Срипник.

Правоохранители подтвердили, что действительно преступнику была предоставлен автомобиль (об этом ранее сообщали местные СМИ. — Прим. ФАН). Машину ведет заложник. Сейчас они едут по проселочным дорогам.

Такое решение было принято, чтобы минимизировать угрозу жителям города. Основное требование преступника — не сажать его снова, добавили в полиции.

Напомним, после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования луцкого террориста Максима Кривоша, захватившего автобус с пассжирами, эксперты предупреждали, что стране грозит волна террористических атак.