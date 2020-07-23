Четверть россиян страдает ожирением

Москва, 23 июля. Около 60% населения России имеет избыточную массу тела, 25% россиян страдают ожирением. Об этом рассказал руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян.

«Около 60% населения России имеет избыточную массу тела, примерно 20–25% имеют уже ожирение», — уточнил специалист.

По его словам, ожирение является одной из причин сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Как пишет РИА Новости, эксперт напомнил, что заболевания сердца и сосудов — одна из причин смертности и снижения продолжительности жизни.

Напомним, самая высокая распространенность ожирения в России в 2019 году зафиксирована в Алтайском крае. По данным Минздрава РФ, в Алтайском крае число больных ожирением на 100 тысяч человек составляет 5539,4. На втором месте оказался Ямало-Ненецкий АО (3527,2). Замыкает тройку лидеров по числу случаев ожирения Тюменская область (2860,2). Далее следует Курганская (2714) и Самарская (2667,1) области.

Низкий показатель ожирения зарегистрирован в Еврейской АО (685,4). Кроме того, редко страдают ожирением жители Калининградской области (665,5), Кабардино-Балкарии (618,1) и Москвы (607,7).

По данным на 2019 год, в России ожирением страдают 2,1 млн человек. Число случаев ожирения увеличилось на 172 тысячи по сравнению с показателями за 2018 год.

Ученые университета Копенгагена ранее предупредили, что мир после пандемии коронавируса может погрузиться в эпидемию ожирения. Специалисты перечислили пять факторов, способных усугубить и без того непростую ситуацию с болезненной полнотой.