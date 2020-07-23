Проходные баллы в вузы Санкт-Петербурга в 2020 году

В Санкт-Петербурге более 80 высших учебных заведений. И с внедрением Единого госэкзамена они открылись для молодежи из глубинки. Если раньше доля иногородних студентов в Питере едва превышала 30%, то в прошлом году, по данным рейтингового агентства RAEX, их было уже 60. А среди поступивших в главный питерский вуз, Санкт-Петербургский государственный университет, 80% — приезжие из Краснодарского края, Челябинской области, Татарстана и Москвы.

Так что же, питерцы расхотели поступать в своем городе? Вовсе нет. Просто сотни умных, талантливых и целеустремленных ребят каждый год отправляются покорять культурную столицу. И везут с собой «туза в рукаве» — высокие баллы по ЕГЭ. Сколько же нужно «иметь в запасе» в этом году, чтобы пройти на бюджет? Смотрим цифры прошлого года и разбираемся, куда в Санкт-Петербурге поступать хорошо.

СПбГУ — проходные баллы

Старейший российский университет был основан Петром I еще в XVIII веке. В XXI веке он стал мощной научной базой и центром обучения техническим наукам и гуманитарным дисциплинам. Поступить в СПбГУ непросто: по информации на официальном сайте вуза, в прошлом году конкурс на специальность «Современное программирование» составил 60 человек на место. Это логично, так как вуз входит в пятерку лучших высших учебных заведений страны. А в 2018 году был включен авторитетным британским исследованием высшей школы QS World University Rankings в 250 лучших вузов мира.

В университете много специальностей — более 400. Есть из чего выбирать: от физики до политологии, от программирования до нефтегазового дела. Проходной балл высокий: средний по каждой дисциплине ЕГЭ для зачисленных в прошлом году составил 92,49.

Проходные баллы на бюджет:

государственное и муниципальное управление — 245;

дизайн — 393;

журналистика — 245;

искусства и гуманитарные науки — 284;

лечебное дело — 271;

программная инженерия — 288.

ИТМО — проходные баллы

Вуз готовит программистов высшего класса, и это признают на международном уровне. Он единственный среди высших учебных заведений мира семь раз становился чемпионом международной студенческой олимпиады по программированию ACM ICPC. А в этом году вошел в топ-400 лучших вузов планеты по версии престижного рейтинга QS World University Rankings.

В ИТМО обучают информационным и фотонным технологиям, среди приоритетных:

робототехника,

IT,

квантовые коммуникации,

трансляционная медицина.

К 2024 году здесь планируют завершить строительство инновационного научно-образовательного центра «ИТМО Хайпарк», где разместятся учебные комплексы и общежития, бизнес-инкубатор, научные лаборатории и современные производства.

В нынешнем году университет набирает студентов на 28 специальностей. Проходной балл для зачисления на бюджет:

прикладная математика и информатика — 302;

информационные системы и технологии — 303;

информационная безопасность — 276;

приборостроение — 262;

лазерная техника и лазерные технологии — 251;

биотехнология — 263.

СПбПУ — проходные баллы

Политехнический университет Петра Великого регулярно заявляет о себе в федеральных СМИ и на международном уровне. В июне нынешнего года он вошел в топ-8 российских вузов по версии рейтинга RAEX. Чуть раньше получил гранты от «Газпром нефти» и ВТБ. Студенты вуза знают, что «великим быть» не просто красивый слоган. Это образ мышления, который выбирают те, кто живет наукой и стремительным развитием.

Университет готовит специалистов высшего класса по компьютерным технологиям, энергетике, биомедицине, физике. В его структуре — 10 университетов, а программы международного научного обмена — одни из лучших в России.

Проходные баллы на бюджетные места:

электроэнергетика и электротехника — 230;

мехатроника и робототехника — 250;

инфокоммуникационные технологии и системы связи — 228;

прикладная информатика — 268;

компьютерная безопасность — 250;

биотехнические системы и технологии — 256;

реклама и связи с общественностью — 281.

ГУАП — проходные баллы

80 лет назад университет создавался, чтобы растить специалистов для авиационной и космической отраслей. Сегодня он сохраняет позиции передового научного центра страны. К традиционной специализации ГУАП добавились новые: виртуальная реальность, искусственный интеллект, робототехника, квантовые технологии. Так что, если вас интересуют профессии будущего, здесь будет интересно.

В области инженерного дела и технических наук ГУАП входит в пятерку лучших вузов страны по версии рейтинга «Первая миссия». А кроме технических дисциплин, на его факультетах преподают экономические, гуманитарные, юридические. Абитуриентам есть из чего выбирать.

Проходные баллы на бюджет в ГУАП: