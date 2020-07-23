Проходные баллы в вузы Санкт-Петербурга в 2020 году

В Санкт-Петербурге более 80 высших учебных заведений. И с внедрением Единого госэкзамена они открылись для молодежи из глубинки. Если раньше доля иногородних студентов в Питере едва превышала 30%, то в прошлом году, по данным рейтингового агентства RAEX, их было уже 60. А среди поступивших в главный питерский вуз, Санкт-Петербургский государственный университет, 80% — приезжие из Краснодарского края, Челябинской области, Татарстана и Москвы.
Так что же, питерцы расхотели поступать в своем городе? Вовсе нет. Просто сотни умных, талантливых и целеустремленных ребят каждый год отправляются покорять культурную столицу. И везут с собой «туза в рукаве» — высокие баллы по ЕГЭ. Сколько же нужно «иметь в запасе» в этом году, чтобы пройти на бюджет? Смотрим цифры прошлого года и разбираемся, куда в Санкт-Петербурге поступать хорошо.
СПбГУ — проходные баллы
Старейший российский университет был основан Петром I еще в XVIII веке. В XXI веке он стал мощной научной базой и центром обучения техническим наукам и гуманитарным дисциплинам. Поступить в СПбГУ непросто: по информации на официальном сайте вуза, в прошлом году конкурс на специальность «Современное программирование» составил 60 человек на место. Это логично, так как вуз входит в пятерку лучших высших учебных заведений страны. А в 2018 году был включен авторитетным британским исследованием высшей школы QS World University Rankings в 250 лучших вузов мира.
В университете много специальностей — более 400. Есть из чего выбирать: от физики до политологии, от программирования до нефтегазового дела. Проходной балл высокий: средний по каждой дисциплине ЕГЭ для зачисленных в прошлом году составил 92,49.
Проходные баллы на бюджет:
- государственное и муниципальное управление — 245;
- дизайн — 393;
- журналистика — 245;
- искусства и гуманитарные науки — 284;
- лечебное дело — 271;
- программная инженерия — 288.
ИТМО — проходные баллы
Вуз готовит программистов высшего класса, и это признают на международном уровне. Он единственный среди высших учебных заведений мира семь раз становился чемпионом международной студенческой олимпиады по программированию ACM ICPC. А в этом году вошел в топ-400 лучших вузов планеты по версии престижного рейтинга QS World University Rankings.
В ИТМО обучают информационным и фотонным технологиям, среди приоритетных:
- робототехника,
- IT,
- квантовые коммуникации,
- трансляционная медицина.
К 2024 году здесь планируют завершить строительство инновационного научно-образовательного центра «ИТМО Хайпарк», где разместятся учебные комплексы и общежития, бизнес-инкубатор, научные лаборатории и современные производства.
В нынешнем году университет набирает студентов на 28 специальностей. Проходной балл для зачисления на бюджет:
- прикладная математика и информатика — 302;
- информационные системы и технологии — 303;
- информационная безопасность — 276;
- приборостроение — 262;
- лазерная техника и лазерные технологии — 251;
- биотехнология — 263.
СПбПУ — проходные баллы
Политехнический университет Петра Великого регулярно заявляет о себе в федеральных СМИ и на международном уровне. В июне нынешнего года он вошел в топ-8 российских вузов по версии рейтинга RAEX. Чуть раньше получил гранты от «Газпром нефти» и ВТБ. Студенты вуза знают, что «великим быть» не просто красивый слоган. Это образ мышления, который выбирают те, кто живет наукой и стремительным развитием.
Университет готовит специалистов высшего класса по компьютерным технологиям, энергетике, биомедицине, физике. В его структуре — 10 университетов, а программы международного научного обмена — одни из лучших в России.
Проходные баллы на бюджетные места:
- электроэнергетика и электротехника — 230;
- мехатроника и робототехника — 250;
- инфокоммуникационные технологии и системы связи — 228;
- прикладная информатика — 268;
- компьютерная безопасность — 250;
- биотехнические системы и технологии — 256;
- реклама и связи с общественностью — 281.
ГУАП — проходные баллы
80 лет назад университет создавался, чтобы растить специалистов для авиационной и космической отраслей. Сегодня он сохраняет позиции передового научного центра страны. К традиционной специализации ГУАП добавились новые: виртуальная реальность, искусственный интеллект, робототехника, квантовые технологии. Так что, если вас интересуют профессии будущего, здесь будет интересно.
В области инженерного дела и технических наук ГУАП входит в пятерку лучших вузов страны по версии рейтинга «Первая миссия». А кроме технических дисциплин, на его факультетах преподают экономические, гуманитарные, юридические. Абитуриентам есть из чего выбирать.
Проходные баллы на бюджет в ГУАП:
- инфокоммуникационные технологии и системы связи — 216;
- приборостроение — 202;
- программная инженерия — 220;
- радиотехника — 209;
- системы управления летательными аппаратами — 230;
- электроника и наноэлектроника — 205.