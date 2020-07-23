Неверов предложил восстановить в Госдуме практику нулевого чтения

Москва, 23 июля. Депутаты Госдумы должны вернуться к практике работы над законодательными инициативами в нулевом чтении. С таким предложением выступил вице-спикер палаты, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Отмечу, что считаю необходимым полностью восстановить практику работы с законопроектами в рамках нулевых чтений, от которой последнее время нам пришлось, по понятным причинам, отойти. — сказал он в ходе пресс-конференции. — Сегодня данный формат работы особенно актуален и востребован в связи с необходимостью формирования законодательства в развитии новых конституционных норм».

По словам Неверова, с учетом принятых поправок в Конституцию РФ и необходимости принятия новых законов, такой подход значительно повысит качество принимаемых документов.

Согласно действующему законодательству, рассмотрение законопроектов Госдумой осуществляется в трех чтениях. В нынешнем созыве в палате ввели практику «нулевого чтения», когда проекты законов перед внесением тщательно изучаются в экспертно-консультационном совете по законотворчеству.

Напомним, в прошлом созыве Госдумы уже существовал похожий совет, однако он занимался рассмотрением законопроектов, лежавших без движения несколько лет, а также потоком инициатив из регионов.