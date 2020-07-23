Внучка Кобзона показала фото в бикини на яхте

Москва, 23 июля. Младшая внучка народного артиста СССР Иосифа Кобзона Арнелла показала фотографии с отдыха на яхте.

Внучка артиста от младшей дочери Натальи проживает вместе с родителями в Испании. Кажется, 16-летняя девушка унаследовала выдающуюся красоту от своей бабушки Нелли Кобзон ― темные волосы, выразительные глаза и женственная фигура.

На кадрах Арнелла предстала в купальнике и шортах. Девушка позировала у штурвала катера, а затем на корме.

Ранее Нелли Кобзон попала в больницу, у нее якобы диагностировали COVID-19. На звонки журналистов она не отвечала. Как выяснилось позже, женщина просто отключила телефон, который разрывался от входящих звонков. Вдова знаменитого певца рассказала о самочувствии на фоне слухов о госпитализации в больницу с коронавирусом. Она подтвердила, что действительно лежала в клиническом госпитале. Туда она попала после того, как почувствовала недомогание.