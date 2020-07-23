Путешественник нашел еще одно гейзерное озеро в Республике Алтай

Горно-Алтайск, 23 июля. Российский путешественник Андрей Тимофеев обнаружил еще один гейзер в Республике Алтай. Он назвал его «старшим братом» знаменитого Гейзерного озера. Фотографиями живописного места в отрогах Курайского хребта мужчина поделился на своей странице во «ВКонтакте».

Путешественник рассказал, что за девять дней успел посетить много интересных и малоизученных мест Алтая.

«Гуляя по отрогам Курайского хребта, кажется, случайно был обнаружен старший брат Гейзерного озера!» – написал Тимофеев.

Тимофеев заявил о том, что подумывает оставить в секрете информацию о точном местоположении озера. Пользователи Сети поддержали путешественника в этом решении. Они выразили надежду на то, что уникальное место удастся сохранить в чистоте и неприкосновенности.

Стоит напомнить, что Гейзерное озеро является уникальной достопримечательностью, которая находится вблизи поселка Акташ на Восточном Алтае. В центре небольшого термального озера бьют источники, формирующие необычный рисунок на дне.