Кремль не знал о планах Фургала уйти в отставку

Москва, 23 июля. Кремль не знал о планах Сергея Фургала написать заявление об отставке с поста губернатора Хабаровского края по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что Фургал еще до своего ареста хотел подать в отставку, но его отговорили.

«Нет, об этих планах не было известно», — сказал представитель Кремля.

В начале июля Фургал был задержан в Хабаровске. По данным следствия, он причастен к организации покушений на ряд бизнесменов и убийств на Дальнем Востоке в 2004-2005 годах. В ходе шестичасового допроса в Москве чиновнику было предъявлено обвинение, свою вину он не признает. Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября.

В начале неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала с поста главы региона в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края назначен Михаил Дегтярев, который до назначения был депутатом Государственной думы.