Пять человек погибли в результате взрыва в сирийском Рас аль-Айне

Дамаск, 23 июля. Мощный взрыв прогремел в городе Рас аль-Айн на севере Сирии, его жертвами, по предварительным данным, стали пять человек. Еще несколько получили ранения различной степени тяжести.



По данным сирийского государственного агентства SANA, взрывное устройство было заложено в автомобиле, припаркованном на одной из улиц, где присутствуют боевики вооруженной сирийской оппозиции.

Отметим, что ровно месяц назад крупный теракт произошел рядом с Рас аль-Айном — в поселении Телль-Халаф. В Минобороны Турции тогда сообщили о пяти погибших и 12 раненых и возложили ответственность за взрыв на запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК) и силы самообороны сирийских курдов.