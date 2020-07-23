Песков рассказал о формате участия РФ в сессии ГА ООН в Нью-Йорке

Москва, 23 июля. Конкретных планов относительно формата участия России в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не понимаем пока, каким будет участие в Нью-Йорке, поэтому пока строить какие-то конкретные планы невозможно», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что по мере поступления информации о формате участия предложения будут передаваться президенту РФ.

Ранее ГА ООН проголосовала за предложение, согласно которому лидеры стран смогут прислать свои выступления в формате видео для того, чтобы записи могли транслировать на неделе высокого уровня сессии ГА ООН в сентябре.