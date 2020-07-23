Песков рассказал, по какому принципу Россия будет открывать границы

Москва, 23 июля. Россия будет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, сейчас идет обсуждение с зарубежными партнерами, но конкретных решений пока не принято.

«Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности. Как известно, контакты сейчас осуществляются, но пока решений не принималось», — пояснил Песков.

Напомним, въезд в Россию был постепенно ограничен, начиная с марта. Такие меры были необходимы в связи с пандемией коронавирусной инфекции.