Астрологи назвали сильные и слабые стороны знаков Зодиака

Москва, 23 июля. Специалисты, наблюдая за звездами, определили, какие черты наиболее сильные и слабые у тех или иных знаков Зодиака.

По свидетельству астрологов, овны обладают мужественностью и способны создать в жизни стабильность, однако порой слишком нетерпеливы и даже ревнивы.

Тельцов отличает практичность, стойкость и целеустремленность, при этом они часто бывают упрямы и ленивы.

Близнецы быстро привыкают к меняющимся обстоятельствам, по-хорошему любопытны и смелы. Их же негативными сторонами являются резкая смена настроения, назойливость и склонность судить о посторонних поверхностно.

Умение защищать, доброта и необычное воображение свойственны Ракам, которые, с другой стороны, зачастую пассивны, страдают из-за пустяков и витают в облаках.

Львы впечатляют своей щедростью, благородством и уверенностью, но отталкивают излишним стремлением к власти, упрямством и неспособностью контролировать эмоции.

Девы любят помогать другим, отличаются чуткостью и логичностью, однако нервозность, суетливость и раздражительность часто их ставит в неловкое положение.

Для Весов характерны честность, терпеливость и принятие других людей, однако они много терзаются сомнениями, часто бывают нерешительны и даже трусливы.