В Госсовете не будет отдельной рабочей группы по корректировке нацпроектов

Москва, 23 июля. В Госсовете не будет создаваться отдельная рабочая группа по корректировке нацпроектов после того, как президент РФ Владимир Путин утвердит национальные цели развития России до 2030 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, не планируется. Там существуют уже рабочие группы по разным направлениям, они и будут принимать участие в работе», — сказал он, отвечая на вопрос о планах создать отдельную рабочую группу.

Ранее Кремль сообщал, что рабочие группы Госсовета провели заседание, на котором обсудили корректировку нацпроектов после подписания Путиным указа о национальных целях развития. Предложения рабочих групп представят главе государства до 30 октября.