Путин положительно оценил работу правительства Мишустина

Москва, 23 июля. Президент России Владимир Путин положительно оценил работу правительства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Глава государства получил информацию об отчете правительства в Государственной думе. По словам Пескова, Путин находится в постоянном контакте с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Сам президент давал положительную оценку работе правительства на нынешнем этапе, но акцентировал тот факт, что на повестке дня стоит очень много амбициозных задач, связанных с национальными планами развития», — сказал представитель Кремля.

Накануне Мишустин, который возглавил кабмин в начале этого года, впервые представил в нижней палате парламента отчет о работе правительства. Он назвал главной целью правительства повышение качества жизни каждого россиянина.