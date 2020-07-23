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Песков заявил, что защита Байкала не может быть препятствием для экономического развития РФ

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Песков заявил, что защита Байкала не может быть препятствием для экономического развития РФ

Москва, 23 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал защиту Байкала и природоохранных территорий незыблемым приоритетом. Но, по его словам, он не может быть препятствием для экономического развития России, нужна золотая середина.

«Защита Байкала, защита природоохранных территорий остается незыблемым приоритетом, но, вместе с тем, этот незыблемый приоритет не должен и не может быть препятствием для экономического развития страны», — сказал представитель Кремля.

Он указал на необходимость создания золотой середины, которая поможет дальше обеспечивать экологическую безопасность, а также позволит осуществить экономическое развитие государства.

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