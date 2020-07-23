Песков объяснил отказ Дегтярева выйти к митингующим

Москва, 23 июля. Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев занимается первоочередными вопросами экономики и хозяйства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв митингующих к врио «выйти к ним».

«Очевидно, что там накопилось много оперативных дел, которые требуют срочного решения для, собственно, обеспечения функционирования хозяйства региона, экономики региона в интересах жителей и граждан региона», — объяснил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Дегтярев не отказывается от общения с горожанами, и призвал не делать обобщающие выводы.

В понедельник президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему возглавить регион, и депутат согласился. Так он занял место Сергея Фургала, который был отправлен президентом в отставку в тот же день в связи с утратой доверия.

Дегтярев заявил, что продолжит работу с командой Фургала. Врио губернатора отметил, что учтет обращения местных жителей и критику в свой адрес. Дегтярев сообщил, что встретится с жителями края после решения первоочередных задач. Он добавил, что в первый месяц намерен совершить поездки по краю, особое внимание Дегтярев пообещал уделить предприятию, где производят «суперджеты».