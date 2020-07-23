Погребинский назвал возможного преемника Зеленского

Киев, 23 июля. Украинский политолог Михаил Погребинский назвал имя человека, который займет пост президента Украины, если Владимир Зеленский добровольно согласится уйти в отставку.

Погребинский в интервью Ukrlife-TV сообщил, что в соответствии с конституцией преемником Зеленского в таком случае должен стать спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Говоря о политике, эксперт отметил, что Разумков производит впечатление достаточно образованного и умного человека, который знает, как отвечать на сложные вопросы.

Кроме того, по мнению Погребинского, спикер Рады выглядит как принципиальный человек, который не хочет вливаться в окружение Зеленского, которое не понимает, чем на сегодняшний день живет страна.

«Также он заявил, что парламент должен отображать интересы народа, а не улицы. Это решительное заявление, оно дорогого стоит», — сказал Погребинский.

Эксперт уверен, что в скором времени Зеленский осознает, что не пригоден для роли президента, и покинет пост главы государства.

«Если Зеленский наконец-то поймет, что он устал и ничего не понимает в политике, что он безнадежен в роли главы государства и ведет страну в тупик, поэтому и уйдет, а вместо него будет Разумков, то я скажу, что это очень неплохо. Но это не означает, что сегодня Разумков ведет какую-то оппозиционную деятельность против Зеленского. Другое дело, мы видим, что Разумков является единственным человеком из нынешней власти, которому народ может доверять», — указал Погребинский.

Он также напомнил, что рейтинг доверия к Разумкову всего на 4% меньше, чем у главы государства, пишет «Утро.ру».