Пенсии в России будут расти не ниже уровня инфляции

Москва, 23 июля. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить рост пенсий и доходов граждан не ниже инфляции. Об этом говорится в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», документ размещен на сайте Кремля.

«В рамках национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»: <…> обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции», — отмечается в тексте указа.

Кроме того, национальный лидер поставил задачу добиться к 2030 году темпа роста ВВП выше среднемирового показателя, роста численности граждан, занятых в малых и средних предприятиях, в том числе самозанятых, до 25 млн человек.

Ранее стало известно, что российские пенсионеры смогут получить при увольнении пособие в 36 тысяч рублей. Гражданин, получающий пенсионные выплаты, имеет право на сумму в размере МРОТ, а также выходное пособие. Для получения выплат необходимо подать заявление в течение 15 дней после увольнения.

Напомним, что необходимость индексации пенсий, а также обеспечение МРОТ не ниже прожиточного минимума теперь закреплены в Конституции РФ, благодаря поправкам, предложенным президентом России Владимиром Путиным. Изменения основного закона поддержали большинство россиян на голосовании, прошедшем 1 июля.