Цены на топливо в РФ могут упасть после снятия запрета на импорт

Москва, 23 июля. Запрет на ввоз недорогого бензина и дизельного топлива могут отменить в РФ. Если Минэнерго примет такое решение, то на рынке появится конкуренция, которая повлечет за собой снижение стоимости топлива на заправках страны.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по энергетике Игорь Ананских рассказал, что раньше действовало жесткое ограничение по добыче и производству нефтепродуктов.

«Ситуация стабилизировалась, увеличился рост добычи нефти и, следовательно, реализации нефтепродуктов. Поэтому поставки к нам дешевых нефтепродуктов, безусловно, будут конкурировать здесь», — заявил Ананских.

При этом руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов уверен, что решение о введении запрета на импорт изначально было неверным. После его отмены оптовая стоимость топлива должна снизиться, передает телеканал «360».

«То есть, во-первых, было же принято решение обратно нарастить топливные объемы на бирже, которые реализуются. Во-вторых, вот сейчас отменяется импорт», — пояснил эксперт.

Он добавил, что сегодня цены на топливо находятся на достаточно высоком уровне, в ближайшем будущем они упадут, но будут колебаться в значениях, которые не очень хороши для розничной торговли.

Стоит отметить, что Министерство энергетики РФ пока еще не утвердило решение о снятии запрета на поставки, однако если документ примут, то он вступит в законную силу немедленно.