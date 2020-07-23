Кремль отреагировал на британский доклад о «российском вмешательстве»

Москва, 23 июля. Британский парламентский доклад о «российском вмешательстве» полностью оправдал негативные ожидания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На 100% [оправдал ожидания]. Нет, ничего [нового] не было, и ни для кого не было», — подчеркнул он.

Напомним, ранее комитет по разведке британского парламента представил доклад, в котором говорилось, что Россия якобы пыталась повлиять на исход референдума 2014 года о независимости Шотландии. Авторы сослались на некие комментарии из открытых источников. При этом в комитете признали, что «российское вмешательство» в референдум по Brexit 2016 года не подтвердилось.

Ранее Дмитрий Песков уже заявлял, что если в британском докладе и появятся обвинения во «вмешательстве» в адрес России, то они будут голословны, поскольку Москва никогда не пыталась оказать влияние ни на один электоральный процесс ни в одной стране мира.

Отметим, что британский доклад ранее прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала информацию, изложенную в парламенте Великобритании, «русофобией в фейковой огранке».

Кроме того, на доклад отреагировал российский сенатор Алексей Пушков. Все сообщения британцев о «российском вмешательстве» он назвал фейками и заявил, что таким докладам место на помойке.