Дегтярев отказался общаться с митингующими хабаровчанами

Хабаровск, 23 июля. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отказался общаться с митингующими жителями. Такое решение он объяснил тем, что ему «есть, чем заняться на самом деле» вместо того, что выходить к тем, кто «кричит под окнами».

Дегтярев добавил, что общается с людьми только в «корректных форматах». По мнению политика, те, кто митингуют, не уважают ни себя, ни губернатора, ни президента.

«Не выйду. Я выхожу к людям постоянно, но я общаюсь с людьми в форматах корректных... А вот так выйти к группе товарищей, по требованию», — сказал он журналистам после визита в краевую больницу.

Напомним в Хабаровск Дегтярев прибыл в Хабаровск. Тогда он заявил, что готов открыто общаться с жителями, а также пообещал завоевывать доверие людей «каждодневной работой, открытостью, общением». Вскоре политик заявил, что «вместо митингов» хабаровчанам нужно заняться работой и волонтерством и отметил, что голуби в городе уже «перекормлены».

«Самые жирные голуби, которых я когда-либо видел», — заметил он во время своей экскурсии по городу.

Митинги в городе проходят на фоне ареста бывшего губернатора Сергея Фургала. 9 июля он был задержан, а 10 доставлен в Москву и арестован на два месяца.Он обвиняется в причастности к организации заказных убийств предпринимателей в 2000-е годы. Сам экс-губернатор свою вину не признает. Ему грозит пожизненное заключение.