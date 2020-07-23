Калашникова набросилась на подругу Началовой за фотосессию на кладбище

Москва, 23 июля. Певица Анна Калашникова набросилась на подругу исполнительницы Юлии Началовой — Елену Метлюк. Как пишут средства массовой информации, имя Началовой неожиданно вновь оказалось в центре скандала.

Недавно на ее могиле побывала некая подруга певицы — Елена Метлюк. Она устроила на кладбище фотоессию, чем вызвала серьезную волну возмущения. Как пишет «Собеседник», Калашникова прокомментировала инцидент и заявила, что в ужасе от случившегося.

«Что за показуха? На кладбище! Вы … Бог вам судья», — уточнила Калашникова.

Метлюк посетила в один из летних дней Троекуровское кладбище, где похоронена Началова. Женщина привезла покойной подруге огромный букет роз и сделала несколько фотографий с цветами на фоне могилы поп-исполнительницы.

Опубликованные в Instagram фотографии вызвали настоящий фурор в социальной сети. За несколько дней публикация собрала сотни лайков и комментариев. Некоторые пользователи посчитали, что регулярное посещение подруги на могилу певицы признак настоящей дружбы.

Юлия Началова ушла из жизни в марте прошлого года. Врачи несколько недель боролись за жизнь артистки, которая прибыла к ним в тяжелом состоянии. Однако сердце звезды сцены не выдержало, исполнительница умерла на 39-м году жизни от заражения крови и сердечной недостаточности.

Напомним, фанаты продолжают навещать могилу скончавшейся чуть более года назад певицы Юлии Началовой. Один из них приходит на кладбище регулярно, совершая странные обряды. Иван приходит на могилу звезды несколько раз в неделю. По его словам, после установки памятника он приходит регулярно наводить здесь чистоту.