Создатель российской вакцины от коронавируса назвал причину ее быстрого появления

Москва, 23 июля. Российские медики объяснили достаточно быстрое появление вакцины от коронавирусной инфекции.

На разработку вакцины от COVID-19 ушло около двух недель. Ее создатель, заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов назвал причину ее быстрого появления. Он указал на то, что работа над препаратом началась еще в феврале этого года. К тому же специалисты еще три года назад начали готовить вакцину от ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

«Когда появился другой коронавирус, ближайший собрат из группы бета-коронавирусов, у нас не было никаких сомнений, что и как делать. Творческих мук не было. Копипаст в буквальном смысле», — подчеркнул Логунов.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. Инфекция распространилась по всему миру. В странах, где были зафиксированы случаи заболевания, были введены ограничительные меры. Самая главная задача, стоявшая перед наукой и медициной, — разработать вакцину от коронавируса. Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что надежная вакцина от коронавируса может появиться осенью. В случае прихода второй волны коронавируса российская медицина будет готова, добавил премьер-министр страны.

По словам председателя Минздрава России Михаила Мурашко, вакцина от коронавируса готовится к выпуску на особых условиях. Он пояснил, что министерство параллельно будет собирать данные об эффективности и безопасности вакцины.