Как живет Северная Корея после полугодового закрытия границы с КНР из-за COVID-19

Семь месяцев назад КНДР закрыла границу с Китаем в связи с угрозой распространения коронавируса. Изначально планировалось, что граница будет открыта в июле, однако из-за новых вспышек COVID-19 в северо-восточном регионе КНР, где находится граничащая с КНДР провинция Ляонин, власти Северной Кореи приняли решение отложить возобновление двусторонней торговли.

Стоит отметить, что приверженность политике дальнейшего сдерживания коронавируса была лишний раз подтверждена Ким Чен Ыном, который сообщил, что во второй половине 2020 года северокорейским властям стоит ввести еще более строгие ограничения для сдерживания пандемии.

Однако, несмотря на заявления Пхеньяна о том, что в КНДР нет ни одного заболевшего коронавирусом, пандемия все-таки ударила по государству чучхе. Дело в том, что с 2016 года, когда вступили в силу санкции ООН, самым главным торговым партнером КНДР является Китай, на который приходится 95% внешних торговых операций Северной Кореи.

Страны придумали способы обхода санкций ООН — так, КНДР экспортирует в Китай незапрещенные товары, в перечень которых входят часы, парики и искусственные ресницы.

За последние пять лет основным узлом торговли между КНР и Северной Кореей были ныне закрытые китайские приграничные провинции Ляонин и Цзилинь, где в 2016 году было зарегистрировано около 60% общего объема двусторонней торговли.

Январское закрытие границы очень серьезно сократило торговлю между двумя странами — в марте 2020 года она снизилась на 90% по сравнению с мартом 2019 года.

С конца января Северная Корея не может импортировать многие продукты, такие как растительное масло, мука и рис, из-за чего в стране растет общая нехватка продовольствия.

По словам специального докладчика ООН по Северной Корее Томаса Кинтана, многие люди едят только один-два раза в день, часто заменяя рис кукурузой.

Кроме того, южнокорейское издание Daily North Korea, которое освещает вопросы, связанные с КНДР, опираясь на «сеть живущих в КНДР информаторов», утверждает, что по всей стране стремительно увеличивается количество бездомных.

В северокорейских аптеках не хватает лекарств, из-за чего Министерство здравоохранения КНДР якобы опубликовало указ, согласно которому все медучреждения страны должны запустить собственное производство лекарственных препаратов, что, если это действительно так, сделать невозможно ввиду отсутствия необходимого оборудования и ингредиентов.

Особенно тяжелая ситуация складывается в провинциях Янгандо, Хамгён-пукто, Чагандо и Пхёнан-пукто, которые граничат с китайскими провинциями Цзилинь и Ляонин, где большинство населения получало средства к существованию благодаря торговле КНДР и КНР. Закрытие границ толкает людей на поиски альтернативного заработка — сбор ягод и грибов для продажи на рынках, работа на золотых приисках, а особо отчаянные занялись контрабандой товаров в Китай и обратно.

Есть мнение, что ситуация усугубляется и в Пхеньяне — вышеупомянутое агентство Daily NK утверждает, что жители города не получали продовольственные пайки в течение трех месяцев.

Однако стоит заметить, что вряд ли закрытие границ с КНР в период пандемии приведет к краху северокорейского режима. В конце концов, в КНДР умеют обходить разные «закрытия» и «запреты».