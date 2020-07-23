Ивлеева запустила новое шоу

Москва, 23 июля. Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева открыла на своем YouTube-канале новое развлекательное шоу «З.Б.С.» Анонс первого выпуска девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Название программы расшифровывается, как «Звезды. Бабки. Ставки», а героем первого выпуска стал певец Николай Басков. По условиям шоу, участники выполняют за деньги различные задания, придуманные зрителями. Если герои отказываются от челленджа, то финальная ставка достается его автору.

Новый проект Ивлеевой уже собрал положительные отклики, в том числе от знаменитостей, а стартовый выпуск уже посмотрели почти 1,5 млн раз.

«Настя! Очень здорово получилось! Молодец! Всегда идешь вперед! Ну, а Николай Басков — лучший гость для горячего старта!» — написал в комментариях юморист Максим Галкин.

Поклонники Ивлеевой также положительно оценили идею своего кумира, а некоторые даже дали рекомендации, как развить задумку.