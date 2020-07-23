Кондитер из Нового Уренгоя отсудила у Пугачевой бренд «Кристина»

Москва, 23 июля. Предпринимательница из Нового Уренгоя Кристина Мартиросян отсудила бренд «Кристина» у российской певицы Аллы Пугачевой. Иск по данному делу рассматривался в суде первой инстанции по интеллектуальным правам и был полностью удовлетворен в пользу кондитера. Об этом свидетельствует выписка из картотеки арбитражных дел.

Отмечается, что Мартиросян занимается производство кондитерские изделий, тортов и пирожных. Женщина обратилась в суд с требованием досрочно прекратить правовую охрану принадлежащего певице бренда «Кристина», который она давно уже не использует.

Примадонна зарегистрировала указный товарный знак еще в 1997 году, он распространялся на 18 классов товаров и услуг. Регистрация бренда действует до 2026 года, передает URA.RU.

Предпринимательница из Нового Уренгоя просила судебные органы отменить регистрацию для товаров двух классов, включающих хлебобулочные и кондитерские изделия, а также услуги кафе и ресторанов.

По имеющейся информации, Кристина Мартиросян является владельцем двух фирменных кондитерских магазинов.